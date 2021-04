E.R., Julianna Margulies ammette: "Io e George Clooney avevamo una cotta reciproca sul set" (Di giovedì 22 aprile 2021) Julianna Margulies, l'infermiera Carol Hathaway di E.R. - Medici in prima linea, ha ricordato l'inizio delle riprese dello show e la chimica nata sul set col collega George Clooney. Julianna Margulies ha ammesso la cotta reciproca tra lei e George Clooney sul set della popolarissima serie E.R. - Medici in prima linea, dove l'attrice interpretava l'infermiera Carol Hathaway e Clooney il Dottor Doug Ross. Julianna Margulies, che ha interpretato il personaggio di Carol Hathaway per sei stagioni, ricorda vividamente le riprese dell'episodio pilota in un'intervista a People e svela: "Sarei dovuta morire. Ero solo una guest star. Ho dovuto guidare la mia scontrosa macchina a ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021), l'infermiera Carol Hathaway di E.R. - Medici in prima linea, ha ricordato l'inizio delle riprese dello show e la chimica nata sul set col collegaha ammesso latra lei esul set della popolarissima serie E.R. - Medici in prima linea, dove l'attrice interpretava l'infermiera Carol Hathaway eil Dottor Doug Ross., che ha interpretato il personaggio di Carol Hathaway per sei stagioni, ricorda vividamente le riprese dell'episodio pilota in un'intervista a People e svela: "Sarei dovuta morire. Ero solo una guest star. Ho dovuto guidare la mia scontrosa macchina a ...

