Draghi stufo, Salvini all'angolo "Astensione? Precedente grave" (Di giovedì 22 aprile 2021) Il premier non usa mezze parole. Con la Lega ora è scontro. Tra una settimana la mozione di sfiducia a Speranza. Un'altra Astensione avrebbe conseguenze Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 22 aprile 2021) Il premier non usa mezze parole. Con la Lega ora è scontro. Tra una settimana la mozione di sfiducia a Speranza. Un'altraavrebbe conseguenze Segui su affaritaliani.it

Advertising

PLANETHOTEL_NET : @VeroDeRomanis Penso che Draghi deve pensarci molto bene prima di dare il via al Green Pass. Sono stufo. Come ho… - VEventuali : @mariamasi14 @grotondi Intendo dire che Draghi non può essere stufo al punto di dire 'fate come vi pare', lo fa per… - TruppenStrunz : Sembra che Draghi abbia detto di essere stufo dei dispetti di Salvini . Il quale è di fronte ad un bivio: o ottiene… - scarify67 : Finalmente abbiamo un presidente con le palle come Draghi che ha il coraggio di dichiarare #erdogandittatore Ero s… - MuredduGiovanni : RT @LaVeritaWeb: «Draghi è stufo». Poi Chigi smentisce. Intanto, da Bruno Vespa, il capo di Leu molla Ranieri Guerra: «Risponderà delle sue… -