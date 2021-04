Draghi in Cdm tiene il punto su coprifuoco e restrizioni (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - Il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva già spiegato alla nascita del suo governo di auspicare che nessuna forza politica piantasse bandierine. Ecco il motivo per cui – riferisce un ministro che ha partecipato alla riunione che ha preceduto il Cdm e poi all'incontro che ha dato il via libera al dl Covid – non si aspettava che arrivassero dei distinguo. La sua tesi è che l'accordo sul coprifuoco alle ore 22 e sulle misure che entreranno in vigore dal 26 aprile era stato già trovato nell'ultima riunione della cabina di regia. Una decisione che era arrivata all'unanimità, per questo motivo non si sarebbe aspettato – spiega un'altra fonte – che ci fosse stata una forza politica a chiedere di cambiare le carte in tavola. Il premier avrebbe invitato a guardare all'interesse generale. Il rischio calcolato, di cui ha parlato nell'ultima conferenza stampa – ... Leggi su agi (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - Il presidente del Consiglio Marioaveva già spiegato alla nascita del suo governo di auspicare che nessuna forza politica piantasse bandierine. Ecco il motivo per cui – riferisce un ministro che ha partecipato alla riunione che ha preceduto il Cdm e poi all'incontro che ha dato il via libera al dl Covid – non si aspettava che arrivassero dei distinguo. La sua tesi è che l'accordo sul coprifuoco alle ore 22 e sulle misure che entreranno in vigore dal 26 aprile era stato già trovato nell'ultima riunione della cabina di regia. Una decisione che era arrivata all'unanimità, per questo motivo non si sarebbe aspettato – spiega un'altra fonte – che ci fosse stata una forza politica a chiedere di cambiare le carte in tavola. Il premier avrebbe invitato a guardare all'interesse generale. Il rischio calcolato, di cui ha parlato nell'ultima conferenza stampa – ...

