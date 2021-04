**Def: Camera approva risoluzione maggioranza** (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Con 438 voti a favore, 50 contrari e 4 astenuti la Camera ha approvato la risoluzione sul Def presentata dalla maggioranza. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Con 438 voti a favore, 50 contrari e 4 astenuti lahato lasul Def presentata dalla maggioranza.

Ultime Notizie dalla rete : **Def Camera PNRR, 40% al Sud. Cannizzaro: 'Una vittoria epocale' Nell'intervento alla Camera il deputato non si è soffermato solo sul Def: Affrontato anche il capitolo sanità : "Non possiamo pensare ad un rilancio definitivo senza la rimodulazione e l'...

PNRR, Cannizzaro: "40% dei fondi andrà al Sud, è una vittoria epocale!" Nell'intervento alla Camera il deputato non si è soffermato solo sul Def: "il Covid ha purtroppo inciso profondamente sull'aspetto economico - produttivo. Sarà fondamentale quindi mettere in campo ...

Def: Camera, in corso la discussione generale - Primopiano Agenzia ANSA Def, Camera approva scostamento di bilancio per altri 40 miliardi Via libera della Camera alla relazione sullo scostamento dal pareggio di bilancio per 40 miliardi di euro. I voti a favore sono stati 492, un contrario e un astenuto. Per l'approvazione era necessaria ...

Camera, ok Aula a Def con 438 sì e 50 no Via libera dall'Aula della Camera al Documento di economia e finanza, con 438 voti favorevoli, 50 contrari e 4 astenuti. Nel Def - il principale documento di programmazione della politica economica e ...

