Ultime Notizie dalla rete : Covid nel Covid nel mondo: record mondiale di contagi giornalieri in India Quotidiano.net Covid nel mondo: record mondiale di contagi giornalieri in India Il gigante asiatico raggiunge i 315mila nuovi casi giornalieri. Boom di infezioni in Germania. Giappone, le varianti preoccupano. Sudamerica piegato dal Coronavirus ...

Covid: Marche, 11 decessi in un giorno,5 in provincia Ancona Sono 11 i decessi con Covid-19 nelle Marche nell'ultima giornata e il totale regionale di vittime raggiunge 2.896. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. (ANSA) ...

