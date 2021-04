Corsa Champions, 4 squadre in 3 punti: 3 posti per 4 contendenti (Di giovedì 22 aprile 2021) Tre posti per quattro squadre racchiuse in tre punti. La Corsa alla Champions League in questo finale di campionato sarà molto avvincente e resterà una grande delusa tra le quattro contendenti. Tolta l’Inter, ormai certa della qualificazione alla Champions e prossima allo scudetto, la lotta è apertissima. Al secondo posto c’è il Milan, a 66 punti, seguito da Atalanta e Juventus a 65 e dal Napoli a 63. Più staccate le romane quasi fuori dai giochi, con la Lazio ferma a 58 (anche se deve recuperare la gara con il Torino) e la Roma a 56. Chi resterà fuori tra queste? Sarà un bel finale di stagione. Foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Treper quattroracchiuse in tre. LaallaLeague in questo finale di campionato sarà molto avvincente e resterà una grande delusa tra le quattro. Tolta l’Inter, ormai certa della qualificazione allae prossima allo scudetto, la lotta è apertissima. Al secondo posto c’è il Milan, a 66, seguito da Atalanta e Juventus a 65 e dal Napoli a 63. Più staccate le romane quasi fuori dai giochi, con la Lazio ferma a 58 (anche se deve recuperare la gara con il Torino) e la Roma a 56. Chi resterà fuori tra queste? Sarà un bel finale di stagione. Foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

