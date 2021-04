Bologna “sporca e inquinata” merita un sindaco “coraggioso” | attivisti di Volt e Xr a #mandaloaDiRE

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bologna sporca

Il Riformista

...forze dell'ordine con la situazione dentaria della salma rinvenuta in data 23 marzo 2021 a. ... Una giaccadi sangue nell'appartamento e un altro giubbotto nel canale Fra i vari elementi ...Corner dalla sinistra, pallae pericolosamente vagante con deviazione in area vincente di ... Ilè squadra esperta e può fare male in ogni situazione, anche su un'intuizione da calcio da ...BOLOGNA - S'incupisce, se possibile, il clima nel Pd. L'assessore al Lavoro Marco Lombardo, vicino a Elisabetta Gualmini nella geografia dem, è pronto a mettere sul tavolo del segretario Pd Luigi Tosi ...S'incupisce, se possibile, il clima nel Pd. L'assessore al Lavoro Marco Lombardo, vicino a Elisabetta Gualmini nella geografia dem, è pronto a mettere sul tavolo del segretario Pd Luigi Tosiani le dim ...