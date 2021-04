Biomutant in un nuovo trailer che introduce il vasto mondo di gioco

(Di giovedì 22 aprile 2021)si avvicina al suo lancio e attraverso un comunicato stampa, Experiment 101 e THQ Nordic vogliono dare ai giocatori alcune informazioni suldelcon unaffascinanteè undi ruolo post-apocalittico favolistico, con undiaperto e un sistema di combattimento originale in grado di unire combattimenti corpo a corpo, armi da fuoco e abilità mutanti. Una piaga sta uccidendo la terra e l'Albero-della-vita sanguina morte. Le tribù restano divise e ilè in subbuglio. Sarete il salvatore o lo condannerete a una fine ancora più terribile? Il sistema di combattimento in stile arti marziali garantisce la massima libertà di movimento mentre effettuerete ...

Per un po' di tempo Biomutant è sparito dai radar facendo preoccupare quella piccola community creata col tempo. Ad inizio anno però gli sviluppatori si sono esposti dichiarando che il loro... Biomutant si avvicina al suo lancio e attraverso un comunicato stampa, Experiment 101 e THQ Nordic vogliono dare ai giocatori alcune informazioni sul mondo del gioco con un nuovo affascinante trailer. Nuovo trailer per l'atteso Biomutant. THQ Nordic e Experiment 101 hanno rilasciato oggi pomeriggio un nuovo trailer di Biomutant, il suo atteso RPG in arrivo a maggio.