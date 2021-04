Atp Barcellona 2021, programma e ordine di gioco venerdì 23 aprile con Sinner (Di giovedì 22 aprile 2021) Il programma e l’ordine di gioco di venerdì 23 aprile al torneo Atp 500 di Barcellona 2021. L’attesa è tutta per Jannik Sinner, che apre sul centrale contro Andrey Rublev. A seguire altro scontro di indubbio valore, quello che mette di fronte Auger-Aliassime e Tsitsipas, quindi a partire dalle ore 16 gli altri match. Di seguito il programma delle gare del torneo catalano. ore 12.30 (11) Sinner vs (3/WC) Rublev a seguire (10) Auger-Aliassime vs (2) Tsitsipas non prima delle ore 16 Nadal o Nishikori vs Norrie a seguire Schwartzman o Moutet vs Zapata Miralles vs Carreno Busta SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Ile l’didi23al torneo Atp 500 di. L’attesa è tutta per Jannik, che apre sul centrale contro Andrey Rublev. A seguire altro scontro di indubbio valore, quello che mette di fronte Auger-Aliassime e Tsitsipas, quindi a partire dalle ore 16 gli altri match. Di seguito ildelle gare del torneo catalano. ore 12.30 (11)vs (3/WC) Rublev a seguire (10) Auger-Aliassime vs (2) Tsitsipas non prima delle ore 16 Nadal o Nishikori vs Norrie a seguire Schwartzman o Moutet vs Zapata Miralles vs Carreno Busta SportFace.

