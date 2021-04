Appello del Papa: Covid e clima due catastrofi è ora di agire, siamo al limite (Di giovedì 22 aprile 2021) La pandemia, nata da uno spillover da animale a uomo, ha ricordato all'umanità la necessità di trattare la biodiversità "con la massima attenzione e con rispetto" ed ha altresì mostrato l'impatto "tristemente positivo" di una pausa dell'attività umana, imposta dal confinamento, sul cambiamento climatico. Lo ha sottolineato Papa Francesco in un video messaggio in occasione della Giornata mondiale della terra, avvertendo che di fronte alle due "catastrofi globali" rappresentate dal Covid-19 e dal clima, "è il momento di agire, siamo al limite". Un invito rivolto in particolare "a tutti i leader del mondo" - molti dei quali riuniti nelle stesse ore sulla tematica del cambiamento climatico in un summit promosso dal presidente degli Stati ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 22 aprile 2021) La pandemia, nata da uno spillover da animale a uomo, ha ricordato all'umanità la necessità di trattare la biodiversità "con la massima attenzione e con rispetto" ed ha altresì mostrato l'impatto "tristemente positivo" di una pausa dell'attività umana, imposta dal confinamento, sul cambiamentotico. Lo ha sottolineatoFrancesco in un video messaggio in occasione della Giornata mondiale della terra, avvertendo che di fronte alle due "globali" rappresentate dal-19 e dal, "è il momento dial". Un invito rivolto in particolare "a tutti i leader del mondo" - molti dei quali riuniti nelle stesse ore sulla tematica del cambiamentotico in un summit promosso dal presidente degli Stati ...

