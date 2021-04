Amore criminale 2021, prima puntata: la storia di Manuela Bailo (Di giovedì 22 aprile 2021) Parte stasera su Rai3, alle 21:20, Amore criminale 2021 che nella prima puntata racconterà la tragica storia di Manuela Bailo, giovane donna uccisa da un amante bugiardo. Amore criminale 2021 debutta stasera su Rai3, alle 21:20, con la prima puntata. Insieme a Veronica Pivetti gli spettatori approfondiranno la storia di Manuela, 35enne bresciana uccisa da un compagno bugiardo. Manuela Bailo, bresciana, ha 32 anni quando, impiegata al Caf, nel 2015 conosce, proprio sul posto di lavoro, Fabrizio Pasini, 45 anni, sposato, padre di 2 figli. L'uomo però si presenta a lei come separato. È una menzogna. Una ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021) Parte stasera su Rai3, alle 21:20,che nellaracconterà la tragicadi, giovane donna uccisa da un amante bugiardo.debutta stasera su Rai3, alle 21:20, con la. Insieme a Veronica Pivetti gli spettatori approfondiranno ladi, 35enne bresciana uccisa da un compagno bugiardo., bresciana, ha 32 anni quando, impiegata al Caf, nel 2015 conosce, proprio sul posto di lavoro, Fabrizio Pasini, 45 anni, sposato, padre di 2 figli. L'uomo però si presenta a lei come separato. È una menzogna. Una ...

