Alberto Matano, Rocio Munoz Morales gli scrive una dedica da brividi … (Di giovedì 22 aprile 2021) Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata de La vita in diretta ovvero il programma condotto da Alberto Matano. Ospite in studio tra i tanti anche Rocio Muniz Morales, ovvero la compagna di Raoul Bova. Quest’ultima come sappiamo è una nota attrice, ballerina e showgirl spagnola che da tanti anni vive nel nostro paese e che è riuscita a catturare il cuore di Raoul Bova. Rocio Munoz Morales e Raoul Bova, la loro grande storia d’amore I due si sono conosciuti sul set di Immaturi Il viaggio, ovvero il film al quale hanno preso parte entrambi. Il loro è stato un colpo di fulmine e da quel momento non si sono più lasciati. Raoul all’epoca era sposato con Chiara Giordano, la donna dalla quale ha avuto tre figli. Da quel momento è iniziata la loro ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 22 aprile 2021) Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata de La vita in diretta ovvero il programma condotto da. Ospite in studio tra i tanti ancheMuniz, ovvero la compagna di Raoul Bova. Quest’ultima come sappiamo è una nota attrice, ballerina e showgirl spagnola che da tanti anni vive nel nostro paese e che è riuscita a catturare il cuore di Raoul Bova.e Raoul Bova, la loro grande storia d’amore I due si sono conosciuti sul set di Immaturi Il viaggio, ovvero il film al quale hanno preso parte entrambi. Il loro è stato un colpo di fulmine e da quel momento non si sono più lasciati. Raoul all’epoca era sposato con Chiara Giordano, la donna dalla quale ha avuto tre figli. Da quel momento è iniziata la loro ...

