Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2021 ore 17 | 15

(Di mercoledì 21 aprile 2021)DEL 21 APRILEORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO CON LA VIABILITA’ DEL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALANDO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD, MENTRE IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTAO TRA TIBURTINA E PRENESTINA; UNO SGUARDO ALLA TANGENZIALE DOVE IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA SALARIA IN DIREZIONE EST; PER CHI È IN VIAGGIO SULLA CASSIA, ANCORA FORTI RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA DI SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA; DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ...