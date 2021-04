Tutti i gioielli più belli e glamour della Regina Elisabetta (Di mercoledì 21 aprile 2021) Quest’oggi, 21 aprile 2021, la Regina Elisabetta II festeggia 95 anni, un compleanno dal retrogusto amaro (poiché la monarca britannica ha perso di recente il marito) ma che chiama a raccolta l’interesse di tutto il mondo. La Regina, dall’alto delle sue 95 primavere, ha sempre dimostrato il suo affetto genuino nei confronti della moda: impeccabile nei suoi abiti color pastello, non ha mai rinunciato agli accessori, dai cappellini in pendant con l’abito per arrivare ai gioielli. La Regina, infatti, ha un debole per le spille, ne colleziona in quantità e ognuna di essa, oltre ad avere un valore prezioso, cela anche significati importanti. Ad esempio, la spilla che ha indossato in occasione dei funerali di stato per la scomparsa del Principe Filippo è una spilla Richmond, appartenuta alla ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 21 aprile 2021) Quest’oggi, 21 aprile 2021, laII festeggia 95 anni, un compleanno dal retrogusto amaro (poiché la monarca britannica ha perso di recente il marito) ma che chiama a raccolta l’interesse di tutto il mondo. La, dall’alto delle sue 95 primavere, ha sempre dimostrato il suo affetto genuino nei confrontimoda: impeccabile nei suoi abiti color pastello, non ha mai rinunciato agli accessori, dai cappellini in pendant con l’abito per arrivare ai. La, infatti, ha un debole per le spille, ne colleziona in quantità e ognuna di essa, oltre ad avere un valore prezioso, cela anche significati importanti. Ad esempio, la spilla che ha indossato in occasione dei funerali di stato per la scomparsa del Principe Filippo è una spilla Richmond, appartenuta alla ...

