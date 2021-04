Traffico Roma del 21-04-2021 ore 09:00 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane alle porte di Roma in zona Settecamini Traffico rallentato per un incidente in via Vincenzo Bonifati dall’altra parte del raccordo anulare su via Aurelia Traffico rallentato per un incidente nel tratto tra via di Brava e via Aurelia Antica in direzione del centro possibili disagi in Piazza Santi Apostoli per una manifestazione è partire dalle 9:30 e fino alle 14 e alle 8:30 in Piazza Venezia la sindaca Virginia raggi si è recata presso l’altare della patria per deporre una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto possibile i disagi e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 aprile 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane alle porte diin zona Settecaminirallentato per un incidente in via Vincenzo Bonifati dall’altra parte del raccordo anulare su via Aureliarallentato per un incidente nel tratto tra via di Brava e via Aurelia Antica in direzione del centro possibili disagi in Piazza Santi Apostoli per una manifestazione è partire dalle 9:30 e fino alle 14 e alle 8:30 in Piazza Venezia la sindaca Virginia raggi si è recata presso l’altare della patria per deporre una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto possibile i disagi e ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 21 - 04 - 2021 ore 08:15 ... ALL'ALTEZZA DI POZZO DELL'INFERNO, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRAFFICO, CHE INIZIA AD INTENSIFICARSI SULLE STRADE DEL TERRITORIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER CHI E' IN VIAGGIO IN ...

Traffico Roma del 21 - 04 - 2021 ore 08:00 Luceverde Roma trovati dall'abitazione prime code per traffico sul grande raccordo anulare di Roma e sul tratto Urbano della A24 roma - teramo sul grande raccordo anulare si sta in coda tra Roma sud e l'aria che hai sul tratto Urbano da Fiorentini alla ...

Traffico Roma del 20-04-2021 ore 17:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Incidente sull’Autostrada A1 a Valmontone: 5 veicoli coinvolti, 4 feriti. Tre chilometri di coda Intorno alle 8,10 in direzione di Roma due furgoni, due automobili e un mezzo pesante ... della Direzione quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per L'Italia. Il traffico è attualmente bloccato e ...

Roma – A1 incidente due furgoni, due auto e un mezzo pesante: 4 i feriti Alle ore 8:10 circa sull’autostrada A1 Milano Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Valmontone ed il bivio con la diramazione Roma sud in direzione della capitale, a causa ...

