Star Wars: Knight of the Old Republic Remake è ancora in sviluppo, parola di Jason Schreier (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'amato Star Wars: Knight of the Old Republic tornerà con un Remake? A quanto pare sì, stando alle ultime indiscrezioni condivise dal noto giornalista Jason Schreier. Secondo il giornalista di Bloomberg, il Remake del titolo è ancora in via di sviluppo e già all'inizio di quest'anno si parlava del presunto gioco che non sarebbe nelle mani di EA e BioWare. Nel mese di gennaio, alcune indiscrezioni indicavano che Aspyr si Starebbe occupando del progetto. In seguito ai rumor di inizio 2021, non sono arrivate altre informazioni, ma ora il noto giornalista ha rassicurato i fan in una puntata di MinnMaxShow su YouTube, affermando che Star Wars: Knight of the ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'amatoof the Oldtornerà con un? A quanto pare sì, stando alle ultime indiscrezioni condivise dal noto giornalista. Secondo il giornalista di Bloomberg, ildel titolo èin via die già all'inizio di quest'anno si parlava del presunto gioco che non sarebbe nelle mani di EA e BioWare. Nel mese di gennaio, alcune indiscrezioni indicavano che Aspyr siebbe occupando del progetto. In seguito ai rumor di inizio 2021, non sono arrivate altre informazioni, ma ora il noto giornalista ha rassicurato i fan in una puntata di MinnMaxShow su YouTube, affermando cheof the ...

