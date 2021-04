Spider-Man: Into the Spider-Verse, svelati i registi del sequel (Di mercoledì 21 aprile 2021) Annunciati i nomi dei registi del sequel di Spider-Man: Into the Spider-Verse, l’acclamato film d’animazione Sony Il film d’animazione, vincitore di un premio Oscar, Spider-Man: Into the Spider-Verse avrà un sequel; da poco sono stati annunciati i nomi dei registi. Joaquim Dos Santos, Kemp Powers (attualmente candidato all’Oscar) e Justin K. Thompson rappresentano la triade scelta da Sony Pictures Animation per dirigere la pellicola. Un titolo particolarmente atteso, che vedrà all’opera dietro la macchina da presa un trittico niente male. Conosciamo meglio i registi dell’attesissimo ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 aprile 2021) Annunciati i nomi deideldi-Man:the, l’acclamato film d’animazione Sony Il film d’animazione, vincitore di un premio Oscar,-Man:theavrà un; da poco sono stati annunciati i nomi dei. Joaquim Dos Santos, Kemp Powers (attualmente candidato all’Oscar) e Justin K. Thompson rappresentano la triade scelta da Sony Pictures Animation per dirigere la pellicola. Un titolo particolarmente atteso, che vedrà all’opera dietro la macchina da presa un trittico niente male. Conosciamo meglio idell’attesissimo ...

Advertising

tuttoteKit : Spider-Man: Into the Spider-Verse, svelati i registi del sequel #SpiderManIntoTheSpiderVerse #tuttotek - Asgard_Hydra : Spider-Man: Into the Spider-Verse, annunciati i registi dell’atteso sequel - GiannaDavide : Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, novità - NerdPool_IT : Marvel Comics ha annunciato l'arrivo di un nuovo arco narrativo per Spider-Man, preannunciando la sua più grande ba… - KryGenetic : NUOVO VIDEO! Benvenuti nel primo gameplay di 'Marvel's Spider Man: Miles Morales'! Un gameplay ricco di azione e di… -