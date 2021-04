Spezia - Inter 1 - 1 | tabellino | statistiche e marcatori

Advertising

JamesHorncastle : Milan 1-2 Sassuolo FT Juventus 0-1 Parma Spezia 1-0 Inter - goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - Inter : ?? | HIGHLIGHTS @AchrafHakimi - @RomeluLukaku9 e l'Inter va: rivediamo insieme gli highlights della gara di andata… - CorradoMrc : Conserviamo ancora un buon vantaggio. Bisogna riconoscere l' ottima partita dello Spezia, che non ha fermato solo l… - Igli19050018 : @gianninastar14 Ma poi la squadra è entrata in campo troppo rilassata,sapendo che poco prima il Milan ha perso.È fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Inter

Inizia il countdown scudetto dell', che vola a +10 dal Milan grazie al pareggio in casa dello. In Liguria finisce 1 - 1 e i nerazzurri approfittano a metà della sconfitta dei rossoneri contro il Sassuolo. La squadra di ...Commenta per primo1 - 1 (primo tempo 1 - 1) Marcatore: 12' Farias (S), 38' Perisic (I) Assist: Hakimi (I)(4 - 3 - 3): Provedel, Ferrer (1' st Vignali), Ismajli, Terzi, Marchizza (33' st Dell'Orco)...ROMA (ITALPRESS) – Pari a La Spezia per l’Inter, vittoria per la Juventus sul Parma, il Cagliari espugna Udine e la Sampdoria torna con tre punti da Crotone nei match serali del 32° turno ...L’Inter pareggia per 1-1 in casa dello Spezia e compie un altro passo verso lo scudetto. Dopo 32 giornate i nerazzurri hanno 76 punti e comandano la classifica con 10 lunghezze di vantaggio sul Milan, ...