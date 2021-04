Scuola, il ministro Gelmini: “Nessuna retromarcia, ma c’è un problema di trasporti” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nessuna marcia indietro, il governo vuole riaprire le scuole, lo farà e tende al 100 % della presenza di studenti, ma c’è un problema che riguarda i trasporti e che il governo precedente ha un po’ dimenticato”. Così il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini a ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. “Noi abbiamo attivato un tavolo con il ministro Giovannini, Regioni ed Enti locali. Si parte dal 60%, ci saranno punte del 75%, qualcuno lo farà al 100%, quell’obiettivo lo raggiungeremo progressivamente”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“marcia indietro, il governo vuole riaprire le scuole, lo farà e tende al 100 % della presenza di studenti, ma c’è unche riguarda ie che il governo precedente ha un po’ dimenticato”. Così ildegli Affari regionali Mariastellaa ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. “Noi abbiamo attivato un tavolo con ilGiovannini, Regioni ed Enti locali. Si parte dal 60%, ci saranno punte del 75%, qualcuno lo farà al 100%, quell’obiettivo lo raggiungeremo progressivamente”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

