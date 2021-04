Roberta morta dopo intervento al neo sul tavolo da cucina, arrestati medico e santone (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roberta morta dopo intervento al neo sul tavolo da cucina. Roberta Repetto si era avvicinata al centro Anidra e alle scienze olistiche già da molti anni e sarebbe stata gradualmente ma completamente assorbita da quell’ambiente. Per questo sia al momento della verifica del neo sia dopo quando accusava dolori insistenti si sarebbe fidata dei due indagati: il medico e il “maestro”, guida spirituale del centro. Operata per l’asportazione di un neo verrucoso sanguinante ma su un tavolo da cucina e senza anestesia all’interno dei locali di un centro olistico di cui lei stessa faceva parte, da qui, secondo i carabinieri di Genova, sarebbe partito il calvario di Roberta Repetto, ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021)al neo suldaRepetto si era avvicinata al centro Anidra e alle scienze olistiche già da molti anni e sarebbe stata gradualmente ma completamente assorbita da quell’ambiente. Per questo sia al momento della verifica del neo siaquando accusava dolori insistenti si sarebbe fidata dei due indagati: ile il “maestro”, guida spirituale del centro. Operata per l’asportazione di un neo verrucoso sanguinante ma su undae senza anestesia all’interno dei locali di un centro olistico di cui lei stessa faceva parte, da qui, secondo i carabinieri di Genova, sarebbe partito il calvario diRepetto, ...

