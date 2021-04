Recovery plan, i sindaci incontrano Draghi: “Finanziamenti, iter semplificati e assunzioni” (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Abbiamo rinnovato al presidente Draghi la richiesta dei sindaci italiani: portare il contributo fondamentale dei Comuni all’impresa straordinaria di rilancio del Paese che è il recovery plan. Abbiamo ottenuto rassicurazioni riguardo al nostro ruolo e agli interventi necessari per metterci in condizione di attuare il piano”. Lo dichiara il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, al termine dell’incontro dei quattordici sindaci delle città maggiori con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “Abbiamo rinnovato al presidente Draghi la richiesta dei sindaci italiani: portare il contributo fondamentale dei Comuni all’impresa straordinaria di rilancio del Paese che è il recovery plan. Abbiamo ottenuto rassicurazioni riguardo al nostro ruolo e agli interventi necessari per metterci in condizione di attuare il piano”. Lo dichiara il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, al termine dell’incontro dei quattordici sindaci delle città maggiori con il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

