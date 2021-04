Rapinarono un motel a Polla | i carabinieri arrestano tre persone del posto

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIdel Nucleo Operativo della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Paolo Cristinziano, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per sequestro di persona e rapina nei confronti di due uomini e una donna. I tre arrestati sono considerati gli autori della rapina avvenuta il 6 novembre 2019 ai danni del “Tempio” di, quando due individui armati di pistola e con il volto coperto, dopo essersi introdotti all’interno dei locali, avevano immobilizzato con alcune fascette un dipendente per poi fuggire con un’ingente somma di denaro e tabacchi. Dopo la rapina, i due si erano dileguati a piedi nelle vie adiacenti facendo così perdere le loro tracce. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Lagonegro, avviata nell’immediatezza e riattualizzata ...

