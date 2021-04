Ragazzo aggredito Colleferro, gip non convalida fermo: 2 indagati ai domiciliari (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il gip di Velletri ha disposto gli arresti domiciliari per il 19enne e il 18enne accusati del pestaggio di un 17enne, avvenuto sabato pomeriggio a Colleferro. Il giudice non ha convalidato il fermo per i due ragazzi, accusati di lesioni gravi in concorso con l’aggravante dei motivi futili e abietti, che ora lasciano il carcere di Rieti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il gip di Velletri ha disposto gli arrestiper il 19enne e il 18enne accusati del pestaggio di un 17enne, avvenuto sabato pomeriggio a. Il giudice non hato ilper i due ragazzi, accusati di lesioni gravi in concorso con l’aggravante dei motivi futili e abietti, che ora lasciano il carcere di Rieti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Giacinto_Bruno : Ragazzo aggredito a Colleferro, forse altri coinvolti - Cronaca - ANSA - toninocantelmi : RT @agensir: Ragazzo aggredito a #Colleferro. Cantelmi: “la retorica non serve. Noi adulti dobbiamo assumerci più responsabilità” https://t… - infoitinterno : La mamma del ragazzo pestato come Willy: 'Mio figlio aggredito senza un perché, basta violenze a Colleferro' - AltroEmanuele : @xsembrasemplice Che mediamente parlando un ragazzo aggredito da un altro ragazzo ha più probabità di difendersi di… - ottovanz : RT @agensir: Ragazzo aggredito a #Colleferro. Cantelmi: “la retorica non serve. Noi adulti dobbiamo assumerci più responsabilità” https://t… -