"Quanto ho speso per Elisa Isoardi". Akash Kumar, una confessione esplosiva: il costosissimo regalo di cui si è pentito (Di mercoledì 21 aprile 2021) Akash Kumar è stato ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto Z, la nuova trasmissione in onda su Mediaset Play. Dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, che per la verità è durata molto poco per sua stessa volontà - avendo scelto di proseguire l'avventura su Playa Esperanza dopo essere stato eliminato al televoto - il modello di origini indiane sta facendo molto parlare di sé, soprattutto per quello che dichiara. Stavolta a Tommaso Zorzi ha svelato un retroscena inedito su Elisa Isoardi. “Le ho regalato duemila euro di vestiti prima dell'Isola dei Famosi”, ha dichiarato Akash, che poi ha aggiunto: “Ho fatto questo festo, però me ne sono pentito”. Probabilmente avrà spiegato anche il perché, ma per conoscere le sue motivazioni bisognerà attendere la messa in onda della puntata de Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021)è stato ospite di Tommaso Zorzi a Il Punto Z, la nuova trasmissione in onda su Mediaset Play. Dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, che per la verità è durata molto poco per sua stessa volontà - avendo scelto di proseguire l'avventura su Playa Esperanza dopo essere stato eliminato al televoto - il modello di origini indiane sta facendo molto parlare di sé, soprattutto per quello che dichiara. Stavolta a Tommaso Zorzi ha svelato un retroscena inedito su. “Le ho regalato duemila euro di vestiti prima dell'Isola dei Famosi”, ha dichiarato, che poi ha aggiunto: “Ho fatto questo festo, però me ne sono”. Probabilmente avrà spiegato anche il perché, ma per conoscere le sue motivazioni bisognerà attendere la messa in onda della puntata de Il ...

