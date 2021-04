PS Plus Video Pass: un leak svela la novità per gli abbonati? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un errore del sito web ufficiale polacco di Sony potrebbe aver svelato un’interessante novità per gli abbonati PS Plus, il Video Pass che dà accesso a una libreria di film targati Sony Che l’Xbox Game Pass stia avanzando invadentemente rispetto al PlayStation Plus di Sony è cosa ben nota ai più. È altrettanto noto, però, che le due aziende abbiano sempre avuto un approccio all’industria Videoludica completamente diverso, a tratti opposto. Da un lato, la tradizionalista Sony ha sempre puntato ai software: Videogiochi tripla A di grande spessore, come God of War, Horizon Zero Dawn o Bloodborne, hanno da anni spinto una larga fetta di Videogiocatori a preferire l’acquisto di una PlayStation. ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 aprile 2021) Un errore del sito web ufficiale polacco di Sony potrebbe averto un’interessanteper gliPS, ilche dà accesso a una libreria di film targati Sony Che l’Xbox Gamestia avanzando invadentemente rispetto al PlayStationdi Sony è cosa ben nota ai più. È altrettanto noto, però, che le due aziende abbiano sempre avuto un approccio all’industrialudica completamente diverso, a tratti opposto. Da un lato, la tradizionalista Sony ha sempre puntato ai software:giochi tripla A di grande spessore, come God of War, Horizon Zero Dawn o Bloodborne, hanno da anni spinto una larga fetta digiocatori a preferire l’acquisto di una PlayStation. ...

