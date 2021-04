Post Merkel: chi succederà alla cancelliera? (Di mercoledì 21 aprile 2021) La lotta per la successione ad Angela Merkel sta diventando un vero e proprio scontro politico. In vista delle prossime elezioni politiche del 26 settembre si accende la battaglia per guidare l’Unione. In lizza per succedere alla Merkel ci sono Armin Laschet, leader della CDU, e Markus Soeder, leader della CSU. Durante una votazione segreta, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021) La lotta per la successione ad Angelasta diventando un vero e proprio scontro politico. In vista delle prossime elezioni politiche del 26 settembre si accende la battaglia per guidare l’Unione. In lizza per succedereci sono Armin Laschet, leader della CDU, e Markus Soeder, leader della CSU. Durante una votazione segreta,

Germania: Laschet, sfavorito e vincente Nel 2002 Edmund Stoiber strappò la candidatura a una giovane Angela Merkel, convinto di esser migliore. Era talmente sicuro di vincere che si proclamò vincitore la sera delle elezioni, ma alla fine ...

In Germania l'Unione sceglie Laschet, sorpasso dei Verdi L'Unione, alla fine, dopo un duello dilaniante con l'avversario bavarese della Csu Markus Soeder, lo ha scelto candidato cancelliere per il post Merkel. E con lui sono oggi più sereni, in Germania, ...

Post-Merkel, l'Unione in panne

Germania: Laschet, sfavorito e vincente Armin Laschet è il candidato designato dai cristiano democratici tedeschi per la carica di cancelliere dopo una lunga guerra di nervi con Markus Söder, il leader bavarese del partito ...

Sarà Laschet contro Baerbock in Germania Anche quattro anni fa, tra febbraio e aprile, si creò l'aspettativa di un cambio di regime alla cancelleria. I sondaggi indicavano il potenziale successo dei socialdemocratici della Spd, che avevano a ...

