PlayStation 5 | la nostra prova dei migliori SSD esterni

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Se è vero che PS5 si presenta come macchina all'avanguardia sotto molti profili, è anche vero che il suo spazio di archiviazione disponibile di 667GB non profuma esattamente di futuro. Con l'ultimo aggiornamento software possiamo finalmente archiviare i giochi PS5 su un hard-disc (o SSD) esterno, e ovviamente pure i giochi PS4 possono girarci. Ma qual è l'opzione migliore? Abbiamo deciso di mettere allatre alternative confrontandole con il disco a stato solido interno: un HD esterno classico, un SSD SATA e uno NVMe. Abbiamo già fatto un'analisi simile per Xbox Series X, con la differenza che Microsoft affianca anche una tecnologia proprietaria alle tre alternative che proponiamo noi: un disco esterno portatile Seagate da 5TB, un Samsung 870 QVO collegato grazie a un adattatore Sabrent USB/SATA e un disco NVMe infilato in un case Asus ROG Strix Arion. ...