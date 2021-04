Pass verde per spostamenti fra regioni Già da lunedì prossimo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Un Pass per spostarsi da una regione all’altra. È la novità alla quale sta lavorando il governo Draghi e che potrebbe essere introdotta già a partire dal 26 aprile. Stando alle anticipazioni dell’agenzia stampa Adnkronos, l’introduzione del green Pass è stata inserita nella bozza del decreto legge oggi al vaglio del Consiglio dei ministri. Cosa prevede nello specifico? ll lasciaPassare verde, in formato cartaceo o digitale e della durata di 6 mesi, sarà utilizzabile solo dalle persone che hanno superato il Covid-19, dai vaccinati e da coloro i quali si sono sottoporranno a un tampone molecolare o a un test antigenico rapido e potrà essere utilizzato in tutti i Paesi dell’Unione europea. L'articolo Pass verde per ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 21 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Unper spostarsi da una regione all’altra. È la novità alla quale sta lavorando il governo Draghi e che potrebbe essere introdotta già a partire dal 26 aprile. Stando alle anticipazioni dell’agenzia stampa Adnkronos, l’introduzione del greenè stata inserita nella bozza del decreto legge oggi al vaglio del Consiglio dei ministri. Cosa prevede nello specifico? ll lasciaare, in formato cartaceo o digitale e della durata di 6 mesi, sarà utilizzabile solo dalle persone che hanno superato il Covid-19, dai vaccinati e da coloro i quali si sono sottoporranno a un tampone molecolare o a un test antigenico rapido e potrà essere utilizzato in tutti i Paesi dell’Unione europea. L'articoloper ...

