Meteo Weekend imminente caldo africano Poi cambia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilprimaverile fatica ancora ad imporsi. Dopo l’influenza del vortice freddo d’inizio settimana, una perturbazione atlantica proveniente dalla Francia inizia ad influenzare l’Italia, con un peggioramento a partire dal Settentrione.dal, ma ancora freddo anomalo su parte d’EuropaQuesta nuova fase instabile si verifica per effetto dell’anticiclone che si mantiene in disparte, ben lontano dall’Italia. L’alta pressione resta ancora sbilanciata verso nord. Le fredde correnti nordiche non coinvolgono più l’Italia, ma in compenso ci sono infiltrazioni instabili d’origine atlantica. Unmento appare confermato sul finire della settimana, con l’esaurimento del flusso instabile atlantico. L’anticiclone ha tutte le intenzioni di premere verso il Mediterraneo, determinando così ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Weekend

. Condizioni di tempo instabile sulla nostra Penisola quest'oggi Non è neanche più una novità oramai per il nostro Paese: anche nella giornata odierna, così come spesso è accaduto nel ...Si attendono invece giorni più stabili e caldi un po' ovunque a partire dal prossimo. E' quanto affermano i meteorologi de Il.it, annunciando come da una situazione di forte ...Weekend 25 aprile. Anticiclone in rinforzo. PRIMAVERA ANCORA IN ATTESA IN SETTIMANA. Le condizioni meteorologiche della prima metà di settimana sono state influenzate da una sacc ...METEO - Nel WEEKEND si prepara la rivincita dell'ANTICICLONE: torna in elevazione sul Mediterraneo, tempo più STABILE e con TEMPERATURE in aumento ...