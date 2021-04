Luca Percassi | “Superlega? Il calcio dev’essere imprevedibile Non escludere Milan | Inter | Juve”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “Le recenti parole del presidente Uefa Ceferin certificano il lavoro della nostra società. Abbiamo bisogno di club come l’Atalanta, tutti devono avere l’occasione di vincere. Ildeve essere, ciò lo rende meraviglioso. L’Atalanta ritiene di sostenere la meritocrazia. Sono state scritte delle falsità:sono società importanti, devono assolutamente far parte della serie A, non ne abbiamo chiesto l’esclusione”. Lo dice l’amministratore delegato dell’Atalanta,, in merito alla, nata e morta nel giro di 48 ore. “Questa è un’occasione utile, con uno scossone simile dobbiamo raccogliere delle opportunità – proseguea margine del rinnovo della partnership con Brembo -. ...

15 - Parla l'ad dell'Atalanta, chiarendo la propria posizione in relazione ad alcune indiscrezioni: 'Non è vero che abbiamo chiesto l'esclusione dalla Serie A di Inter, Juve e Milan'. ...Commenta per primo L'a.d. di Atalantaha parlato del progetto Superlega a Zingonia ai giornalisti svelando la posizione della società orobica: 'Come Atalanta riteniamo che i valori della meritocrazia sono le fondamenta ...Percassi su Agnelli - Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, sostiene che secondo lui Andrea Agnelli non lascerà la Juventus.Luca Percassi e Gian Piero Gasperini in conferenza stampa hanno espresso la posizione dell'Atalanta sulla telenovela della Superlega.