Lo show di Grillo | quando la vittima diventa colpevole

(Di mercoledì 21 aprile 2021) “Sono ragazzi di 19 anni che si stanno divertendo, che sono in mutande e saltellano, col pisello così perché sono quattro coglioni, non quattro stupratori” (qui) Sono queste alcune delle parole che Beppedecide di rendere pubbliche in un suo video in cui prende le difese di suo figlio, ragazzo coinvolto in un presunto stupro di gruppo. Non si conosce ancora la verità in quanto non c’è un verdetto giudiziario, ma ciò che è preoccupante è l’ennesima dimostrazione di come un uomo faccia victim blaming (colpevolizzazione della). Ancora una volta, con le indagini ancora in corso, un uomo usa le sue parole, e in questo caso la sua influenza, per infangare la testimonianza di una ragazza che dichiara di esseredi uno stupro. Ancora una volta una donna viene sminuita perché non ha denunciato subito. Diciamolo ...

... su ogni telegiornale, su ogni talk, su ogni giornale, raccontata da un uomo che, in sostanza ... giura, anche se il video di- già dirompente il primo giorno - ha creato ancora più tempesta ...However,'sbackfires because it brings to mind all the times he has called for summary justice for his political opponents. All the times, he has ruthlessly played the role of the public ...Questa storia non è il video di Grillo. Non sono le sue parole urlate alla telecamera. Non il suo dramma di padre. È prima di tutto la storia di una ragazza di 19 anni che racconta di aver subito una ...Il “padre nobile” del Movimento criticato anche dagli alleati di governo, l’imbarazzo dei 5 stelle ROMA. Quello che voleva essere lo sfogo di un padre, da due anni alle prese con una vicenda giudiziar ...