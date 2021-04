Live Juventus-Parma 0-1 | Brugman | che gol su calcio di punizione

(Di mercoledì 21 aprile 2021) C'è un quarto posto da difendere per ladi Pirlo, i bianconeri dopo il ko di Bergamo contro l'Atalanta (1-0) hanno bisogno di tornare subito alla vittoria per non rendere...

Advertising

juventusfc : #FINOALLAFINE, BIANCONERI! Inizia #JuveParma! INSIEME! Live: - JuventusTV : PREMATCH ?? Il pre partita di #JuveParma è qui ?? - DiMarzio : LIVE | #SuperLega, dopo l’#Inter anche #Milan e #Juventus abbandonano ufficialmente - TweeteR3XX : RT @adriandelmonte: Live scores #SerieA • Juventus 0-1 Parma • Spezia 1-0 Inter - LeleRoma1976 : RT @adriandelmonte: Live scores #SerieA • Juventus 0-1 Parma • Spezia 1-0 Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

- PARMA 0 - 125' Brugman(4 - 4 - 2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, McKennie; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo PARMA (4 - 3 - 3): Colombi; Laurini, Osorio,...DIRETTA SPEZIA INTER (RISULTATO0 - 0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! La diretta di Spezia Inter ci parla di due squadre che hanno ...dove c'è la compartecipazione a 28 reti incassate con la. ...27' - Reazione della Juventus che conquista un corner con l'iniziativa di Cuadrado, chiuso dalla difesa crociata. 25' - GOL! PARMA IN VANTAGGIO! Calcio di punizione magistrale di Brugman che di collo ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentaduesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, fornendo ...