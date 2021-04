L’Abc della vittimizzazione secondaria: tutto ciò che sta dietro alle parole di Grillo (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Italia è un paese di santi, poeti e navigatori. E pure di maschilismo tossico e becera ignoranza. Sono bastati meno di due minuti di video per portare in superficie stereotipi di genere cristallizzati nel tempo e ricordarci, semmai ce ne fosse bisogno, quanto la nostra cultura sia ancora profondamente e intimamente avversa alle donne. Tra le parole di un Beppe Grillo che, in questo frangente, veste i panni del capofamiglia tipo, autoritario e familista, affiorano misoginia e un’innata attitudine alla semplificazione. Le parole di Grillo e la semplificazione dell’accaduto La capacità di semplificazione non è di per sé qualcosa di deprecabile, basti pensare alla frequenza con cui questo termine viene usato e, nella maggior parte dei casi, senza sottintenderne un’accezione negativa. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’Italia è un paese di santi, poeti e navigatori. E pure di maschilismo tossico e becera ignoranza. Sono bastati meno di due minuti di video per portare in superficie stereotipi di genere cristallizzati nel tempo e ricordarci, semmai ce ne fosse bisogno, quanto la nostra cultura sia ancora profondamente e intimamente avversadonne. Tra ledi un Beppeche, in questo frangente, veste i panni del capofamiglia tipo, autoritario e familista, affiorano misoginia e un’innata attitudine alla semplificazione. Ledie la semplificazione dell’accaduto La capacità di semplificazione non è di per sé qualcosa di deprecabile, basti pensare alla frequenza con cui questo termine viene usato e, nella maggior parte dei casi, senza sottintenderne un’accezione negativa. ...

