La Regina Elisabetta tra il suo primo compleanno senza Filippo e le domande su cosa ne sarà della monarchia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Lacompie 95 anni, e questoilil Principe. Con la morte del duca di Edimburgo in molti tra giornalisti e commentatori in questi giorni hanno manifestato preoccupazione in merito alle condizioni, inserendo anche l’annosa domanda: “Che succederà adesso, abdicherà?” oppure, “Chi verrà dopo?” Tra passato, presente e futuro, lesono tante e, con il 95esimoe la recente morte di, il futuro appare sempre più inesorabilmente vicino. Gli ultimi due anni da incuboI ...

Advertising

fanpage : La Regina Elisabetta ai funerali del marito Filippo #PrincePhilipfuneral - Corriere : Ed Elisabetta rimase sola: le lacrime silenziose della Regina nell’addio a Filippo - profluigimarino : RT @foggylady: #ricordiamodomani #21Aprile Scopro ora che Roma e la regina Elisabetta festeggiano il compleanno lo stesso giorno, ma ho qua… - angiuoniluigi : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1926 nasceva Elisabetta II regina del Regno Unito #accaddeoggi - delpierosheart : RT @Martola__: domani è il compleanno della regina elisabetta e mi ha travolta una botta di tristezza incredibile A ME pensando a lei, ma s… -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

Sarà un compleanno in lutto per la, che compie oggi 95 anni, nonostante il National Mourning " Lutto nazionale per la morte del Principe Filippo sia terminato, Sua Maestà lo ha mantenuto, chiuso entro le spesse mura ...Di solito lafesteggia pubblicamente il compleanno il 2 giugno - ebbene sì, due feste, una ... C'è qualcosa, tuttavia, che potrebbe rendereII se non felice, quanto meno fiduciosa nel ...La Regina Elisabetta compie 95 anni, e questo sarà il primo compleanno senza il Principe Filippo. Con la morte del duca di Edimburgo in molti tra giornalisti e commentatori in questi giorni hanno mani ...Compie oggi 95 anni la regina Elisabetta, la sovrana più longeva d’Inghilterra. Sul trono britannico da 69 anni è la quarta sovrana più longeva della storia, ...