La condanna di Derek Chauvin per l’omicidio Floyd non mette fine al razzismo della polizia

Con la condanna del poliziotto Derek Chauvin per omicidio si è chiusa la lunga battaglia per ottenere giustizia per la morte dell'afroamericano George Floyd. Il fratello ha detto che ora la famiglia torna a respirare, facendo riferimento a quel "non riesco a respirare" pronunciato una ventina di volte da George Floyd durante gli oltre nove minuti in cui l'agente ha tenuto premuto il ginocchio sul suo collo, provocandogli infine la morte. Non era scontato che il processo finisse così, per il semplice fatto che la violenza e il razzismo sistemico della polizia americana hanno quasi sempre goduto di una certa protezione. È il segno che qualcosa sta cambiando, ma le statistiche e la mera cronaca quotidiana ci dicono che la strada da ...

