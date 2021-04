Isola, Ignazio Moser e l’intoppo del volo perso: bloccato in Messico (Di mercoledì 21 aprile 2021) In viaggio per raggiungere l’Isola, Ignazio Moser ha perso il volo e adesso si trova bloccato in Messico Ignazio Moser è rimasto bloccato in Messico: ha perso il volo per l’Honduras. Lo sportivo, compagno di Cecilia Rodriguez è incappato in questo impedimento che comporterà ritardi per raggiungere l’Isola. Lo svela una fonte a 361 Magazine. Ignazio sarebbe dovuto entrare in gioco infatti il 26 aprile. Dopo l’ingresso di altri quattro concorrenti che sbarcheranno invece sull’Isola giovedì 22 aprile. Si tratta dei nuovi naufraghi Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) In viaggio per raggiungere l’haile adesso si trovainè rimastoin: hailper l’Honduras. Lo sportivo, compagno di Cecilia Rodriguez è incappato in questo impedimento che comporterà ritardi per raggiungere l’. Lo svela una fonte a 361 Magazine.sarebbe dovuto entrare in gioco infatti il 26 aprile. Dopo l’ingresso di altri quattro concorrenti che sbarcheranno invece sull’giovedì 22 aprile. Si tratta dei nuovi naufraghi Manuela Ferrara, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli ed Emanuela Tittocchia. Leggi ...

ansiaebestemmie : vivendo per l’entrata all’isola di ignazio e ?? - PimpinellaR : RT @Cattilalla98: Nuovi ingressi fate i bravi con #faribona mi raccomando Ignazio mio conterraneo ti prego non mi deludere. #isola #prelemi - Cattilalla98 : Nuovi ingressi fate i bravi con #faribona mi raccomando Ignazio mio conterraneo ti prego non mi deludere. #isola #prelemi - LLeo2021 : #prelemi Finalmente un po' di gente nuova ...speriamo sia meno stronza e meno tossica di quelli già presente...poi… - de2728 : Mamma mia che paura... Abbiamo tutti la stessa paura ??, ma Ignazio è un buono, non si comporterebbe mai come quegli… -