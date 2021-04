Interrogazioni e compiti in classe al ritorno a scuola, lettera ai prof firmata Caldoro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il dibattito sul ritorno a scuola è più che mai d’attualità. Alessandra Caldoro, presidente del circolo Turati di Napoli e di Felix – Coordinamento scuole Campania, da sempre si batte affinchè i ragazzi possano tornare in aula. Oggi ha scelto Anteprima24.it per inviare una lettera ai docenti delle scuole superiori. LA lettera “Cari professori delle superiori, il rientro a scuola per i vostri studenti è molto complicato, dopo un anno scolastico che li ha visti frequentare le aule solo per poche settimane, per tutti i motivi che conosciamo. Vi chiedo – a nome mio e di tanti altri genitori – di cercare di essere comprensivi. Non terrorizzate i ragazzi con lo spettro delle Interrogazioni e dei compiti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il dibattito sulè più che mai d’attualità. Alessandra, presidente del circolo Turati di Napoli e di Felix – Coordinamento scuole Campania, da sempre si batte affinchè i ragazzi possano tornare in aula. Oggi ha scelto Anteprima24.it per inviare unaai docenti delle scuole superiori. LA“Cariessori delle superiori, il rientro aper i vostri studenti è molto complicato, dopo un anno scolastico che li ha visti frequentare le aule solo per poche settimane, per tutti i motivi che conosciamo. Vi chiedo – a nome mio e di tanti altri genitori – di cercare di essere comprensivi. Non terrorizzate i ragazzi con lo spettro dellee dei...

Advertising

GIRLVCRUSHX : @C4nion_moon hai avuto interrogazioni/compiti? - anteprima24 : ** Interrogazioni e compiti in classe al ritorno a #Scuola, #Lettera ai prof firmato Caldoro **… - directionerr10 : io non ce la faccio più, vado male a economia, che è pure la mia materia di indirizzo e io ci andavo pure bene ma n… - ondem4nd : @fedefederossi Buongiorno stella, come stai? ?? Io sono pienissima di interrogazioni e compiti, la maturità si sta… - dontblamelisa : quella di inglese che vuole mettere un compito e noi le diciamo che siamo già pieni sia di compiti che interrogazio… -