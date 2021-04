In via Kennedy con una mannaia nello zainetto: denunciata minorenne (Di mercoledì 21 aprile 2021) E' stata fermata dai carabinieri in via Kennedy, insieme ad altri giovanissimi, dai carabinieri. Quando ha aperto lo zainetto i militari si sono accorti che all'interno c'era una mannaia. Una ragazza ... Leggi su parmatoday (Di mercoledì 21 aprile 2021) E' stata fermata dai carabinieri in via, insieme ad altri giovanissimi, dai carabinieri. Quando ha aperto loi militari si sono accorti che all'interno c'era una. Una ragazza ...

Ultime Notizie dalla rete : via Kennedy In via Kennedy con una mannaia nello zainetto: denunciata minorenne E' stata fermata dai carabinieri in via Kennedy, insieme ad altri giovanissimi, dai carabinieri. Quando ha aperto lo zainetto i militari si sono accorti che all'interno c'era una mannaia. Una ragazza minorenne è stata quindi ...

Alla farmacia Mcfarma di Correzzana è possibile donare prodotti per neonati a famiglie in difficoltà Recandosi alla sede della farmacia in via Kennedy 2 chi vuole può lasciare in dono prodotti per neonati e la prima infanzia, ma anche per l'igiene personale (dentifrici, spazzolini, saponi, shampoo, ...

Via Kennedy, una minorenne trovata con una mannaia nello zaino Gazzetta di Parma Annullate altre tre multe del velox killer di Vallà Il Tribunale di Treviso ha accolto i ricorsi contro l'autovelox di via Kennedy a Vallà: non è in regola. Tra i “graziati” un imprenditore sanzionato una decina di volte in quel tratto ...

A spasso per Via Kennedy con una mannaia: denunciata minorenne All’interno del Parco Ducale è stato fermato per un controllo un 24enne gambiano, in Italia senza fissa dimora e gravato da precedenti di polizia. Lo - ParmaPress24 ...

