In Galles scorre un "fiume di latte". Ecco cosa è successo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Galles scorre

TGCOM

Dopo che una cisterna è finita nel fiume Dulais, quello che normalmente è un anonimo torrente si è trasformato in un "fiume bianco" 21 aprile 2021Dopo che una cisterna è finita nel fiume Dulais, quello che normalmente è un anonimo torrente si è trasformato in un 'fiume ...Dopo che una cisterna è finita nel fiume Dulais, quello che normalmente è un anonimo torrente si è trasformato in un 'fiume bianco' ...GALLES - Mercoledì pomeriggio, a Carmarthenshire, nel Galles, il latte scorreva a fiumi. O meglio: in un unico fiume.