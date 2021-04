Harry, per cui conta più la moglie incinta della nonna regina (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nei giorni scorsi era girata voce che il principe Harry, arrivato a Londra per i funerali di nonno Filippo il 12 aprile, dopo le esequie si sarebbe trattenuto nel Regno Unito almeno fino a oggi, giorno in cui nonna Elisabetta II compie 95 anni. Per starle vicina nel suo compleanno più triste. Il primo senza il marito, dopo un matrimonio durato settantatre anni. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nei giorni scorsi era girata voce che il principe Harry, arrivato a Londra per i funerali di nonno Filippo il 12 aprile, dopo le esequie si sarebbe trattenuto nel Regno Unito almeno fino a oggi, giorno in cui nonna Elisabetta II compie 95 anni. Per starle vicina nel suo compleanno più triste. Il primo senza il marito, dopo un matrimonio durato settantatre anni.

Advertising

FVLMINE : per caso esiste un video di harry che fa una fotografia? - sara_hl_ : NO ASPETTATE..... domani è giovedì 22 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LE FOTO DI HARRY PER GUCCI. URLO #HarryStyles #GUCCI - glo___ry : dite quello che volete ma per me harry con i completi non lo batte nessuno I vote #AdoreYou for #BestLyrics at… - ICARVSMATH : buongiorno oggi dovrebbero uscire le foto di Harry per la nuova campagna di Gucciii come stiamo? - vhofame : comunque per me è louis che sotto un semplice tweet di harry rispondeva così chiamandolo anche baby cakes -