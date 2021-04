Gf Vip | Dayane Mello parla della sua vita sentimentale

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 21 aprile 2021)suaprivata tra affetti e il dolore per la perdita del fratello Lucasè stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Torna a raccontarsi svelando dettagli sul suo statoanchepiccola Sofia nata dall’unione con l’ex compagno, Stefano Sala. Pare che proprio la piccola sia l’unico amoresuaperché la mosulla suaprivata ha svelato di essere single: “Non sono fidanzata. Sono sola. Non ho avuto tempo di pensare agli uomini”. In questi giorni si erato di un riavvicinamento speciale Mario Balotelli, calciatore ed ex fidanzato ...