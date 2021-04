Gabriel Garko al cinema con le star di Hollywood

(Di mercoledì 21 aprile 2021) A Civitanova Marche (Mc) è stato presentato il nuovo film di Carlo Fusco, regista internazionale, dal titolo “Sull’orlo dell’oblio”, che avrà nel cast gli attori statunitensi Nicolas Cage, Erick Roberts, John Malkovich e l’italiano. Il regista e la sceneggiatrice-attrice, Ieva Lykos, hanno presentato la trama del film che tratterà il tema della saluta mentale, l’alcolismo, e hanno illustrato le tempistiche e le location delle riprese che inizieranno in estate nelle Marche. La consulente psicologa alla sceneggiatura, la dott.ssa Barbara Montisci, ha spiegato come nel film ci siano molti spunti di riflessione, nel tentativo di superare il pregiudizio e lo stigma negativo della malattia psichica che attiva pregiudizi e preconcetti, e crean una sorta di “marchio invisibile” sulla persona disturbata che viene spesso discriminata e ...

basato sull'omonimo film di 20 anni fa con protagonisti, Stefano Accorsi, Margherita Buy e. La serie tv, "Le fate ignoranti" è prodotta da Star per la piattaforma Disney+ e con le ...L'attore è stato convocato in procura per testimoniare: "Ho detto tutto ciò che sapevo, non ho altro da aggiungere", spiega a Chi ...A Civitanova Marche (Mc) è stato presentato il nuovo film di Carlo Fusco, regista internazionale, dal titolo "Sull'orlo dell'oblio", che avrà nel cast gli ...