"Fiducia agli italiani, non possiamo votarlo". Salvini, la prima spaccatura con Draghi: coprifuoco, il no Lega al Dl Covid (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Lega ha deciso di non votare il decreto legge sul Covid che prevede le riaperture graduali a partire dal 26 aprile. Matteo Salvini ha rotto gli indugi con un video postato sui social in cui conferma di non voler esprimere il proprio favore su un provvedimento ritenuto ancora troppo punitivo nei confronti degli italiani. In particolare il pomo della discordia è rappresentato dal coprifuoco, che Mario Draghi ha confermato dalle 22 alle 5 e fino al primo giugno. "Noi chiediamo di dar loro Fiducia perché hanno mostrato pazienza e rispetto delle regole per oltre un anno - ha dichiarato il segretario leghista - non potevamo votare un decreto che continua a imporre chiusure, coprifuoco e limitazioni".

matteosalvinimi : ??LA LEGA NON VOTA IL DECRETO, CHIEDIAMO DI DARE FIDUCIA AGLI ITALIANI La Lega chiede di dare fiducia agli italiani… - LegaSalvini : ??LA LEGA NON VOTA IL DECRETO, TROPPI DIVIETI, CHIEDIAMO DI DARE FIDUCIA AGLI ITALIANI - FabriCecchetti : “La Lega chiede di dare fiducia agli italiani che hanno dimostrato per un anno pazienza e rispetto delle regole. N… - AMonserrato : RT @matteosalvinimi: ??LA LEGA NON VOTA IL DECRETO, CHIEDIAMO DI DARE FIDUCIA AGLI ITALIANI La Lega chiede di dare fiducia agli italiani che… - ferrocianuro : RT @matteosalvinimi: ??LA LEGA NON VOTA IL DECRETO, CHIEDIAMO DI DARE FIDUCIA AGLI ITALIANI La Lega chiede di dare fiducia agli italiani che… -