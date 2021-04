Effetto-Lega al governo, indiscrezioni dal vertice sul coprifuoco: altro trionfo di Salvini (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mentre si attendono novità dal Consiglio dei ministri che dovrà varare il nuovo decreto legge che regola le riaperture graduali a partire dal 26 aprile e proroga lo stato di emergenza al 31 luglio, sono trapelate le modifiche alla bozza suggerite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il testo è stato trasmesso ai ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza e prevede sostanzialmente una cosa: la proroga del coprifuoco dalle 22 alle 23. “Consentire, nel rispetto dei protocolli di sicurezza - è l'osservazione delle Regioni - i servizi di ristorazione sia al chiuso che all'aperto, senza distinzione di trattamento in base agli orari di somministrazione, la proroga del coprifuoco dalle 22 alle 23, la ripresa delle attività individuale in palestra al chiuso e in piscine all'aperto, già a partire dal 26 aprile”. Su tali richieste è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mentre si attendono novità dal Consiglio dei ministri che dovrà varare il nuovo decreto legge che regola le riaperture graduali a partire dal 26 aprile e proroga lo stato di emergenza al 31 luglio, sono trapelate le modifiche alla bozza suggerite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il testo è stato trasmesso ai ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza e prevede sostanzialmente una cosa: la proroga deldalle 22 alle 23. “Consentire, nel rispetto dei protocolli di sicurezza - è l'osservazione delle Regioni - i servizi di ristorazione sia al chiuso che all'aperto, senza distinzione di trattamento in base agli orari di somministrazione, la proroga deldalle 22 alle 23, la ripresa delle attività individuale in palestra al chiuso e in piscine all'aperto, già a partire dal 26 aprile”. Su tali richieste è ...

