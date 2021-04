Diletta Leotta: "Con Can Yaman non è finita, il matrimonio è solo rimandato" (Di mercoledì 21 aprile 2021) La storia tra Diletta Leotta e Can Yaman non è finita: lo ha assicurato la giornalista sportiva mentre le veniva consegnato il Tapiro d'Oro da Striscia la notizia. Tra Diletta Leotta e Can Yaman l'amore non è finito: la conduttrice di DAZN lo ha affermato davanti alle telecamere di Striscia la Notizia, aggiornando i curiosi anche sul futuro matrimonio, che non è stato annullato ma: "c'è solo da fare le cose con i tempi giusti". Le voci su una relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman sono iniziate a circolare all'inizio di quest'anno, ma solo a febbraio è arrivata la conferma attraverso una foto pubblicata da Diletta Leotta sul suo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 aprile 2021) La storia trae Cannon è: lo ha assicurato la giornalista sportiva mentre le veniva consegnato il Tapiro d'Oro da Striscia la notizia. Trae Canl'amore non è finito: la conduttrice di DAZN lo ha affermato davanti alle telecamere di Striscia la Notizia, aggiornando i curiosi anche sul futuro, che non è stato annullato ma: "c'èda fare le cose con i tempi giusti". Le voci su una relazione trae Cansono iniziate a circolare all'inizio di quest'anno, maa febbraio è arrivata la conferma attraverso una foto pubblicata dasul suo ...

