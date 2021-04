Ddl Zan, Concia: “Lega non strumentalizzi, amici lgbt basta odio” (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “La Lega sta usando il mio nome, mi stanno strumentalizzando per aver espresso una mia opinione sul DDL Zan. Li diffido dal farlo, non si devono permettere perché io non sono con loro in questa battaglia”. Così Paola Concia, politica e attivista italiana, ormai da 8 anni fuori dal Parlamento, alla Dire ha espresso il suo sgomento, riportato anche in suo tweet, per le polemiche emerse dopo aver espresso un’opinione sul DDL Zan nell’unica intervista rilasciata. Leggi su dire (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA – “La Lega sta usando il mio nome, mi stanno strumentalizzando per aver espresso una mia opinione sul DDL Zan. Li diffido dal farlo, non si devono permettere perché io non sono con loro in questa battaglia”. Così Paola Concia, politica e attivista italiana, ormai da 8 anni fuori dal Parlamento, alla Dire ha espresso il suo sgomento, riportato anche in suo tweet, per le polemiche emerse dopo aver espresso un’opinione sul DDL Zan nell’unica intervista rilasciata.

