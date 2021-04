Crotone Sampdoria 0-0 LIVE: tiro di Jankto, pallone sull’esterno della rete (Di mercoledì 21 aprile 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Crotone e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Scida”, Crotone e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Crotone Sampdoria 0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura dello Scida 2? Colpo di testa di Candreva – Il centrocampista della Sampdoria sfrutta un assist di Jankto, il colpo di testa finisce alto sopra la traversa 8? Bomba di Quagliarella – L’attaccante della Sampdoria si porta sull’esterno e libera il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Scida”,si affrontano nel match valido per la 32ª giornataSerie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura dello Scida 2? Colpo di testa di Candreva – Il centrocampistasfrutta un assist di, il colpo di testa finisce alto sopra la traversa 8? Bomba di Quagliarella – L’attaccantesi portae libera il ...

Advertising

CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs. Sassuolo 7.30pm Bologna vs. Torino 9.45pm Crotone vs. Sampdoria 9.45pm Genoa vs. Ben… - LucaGagliotti : Boom di ascolti per Crotone-Sampdoria. Il calcio del popolo è salvo #jvtblive #SerieA - RafiathRashid1 : Juventus v Parma Live Streaming Watch Here ? - rompebanca : Premiership de Inglaterra Final - Tottenham 2-1 Southampton 3:15 PM ET - Aston vs Manchester City Serie A de Itali… - TuttoFanta : ? #FormazioniUfficiali? ? #CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Luperto; P. Pereira, Eduardo, Cigarini, Zane… -