Cosa c’è nel piano della Commissione europea per regolare l’intelligenza artificiale (Di mercoledì 21 aprile 2021) La proposta stabilisce quattro livelli di rischio per stabilire se una tecnologia può essere adottata in Europa e fissa sanzioni per chi viola le regole Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea (foto: Luca Zorloni per Wired)La Commissione europea ha presentato il primo pacchetto di norme per regolamentare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Presentato dalla vicepresidente Margrethe Vestager, responsabile della strategia di digitalizzazione dell’Unione, e da Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno e la competizione, il testo mette al centro del testo la salvaguardia e la sicurezza dei diritti fondamentali delle persone. “Il piano coordinato – si legge in una nota – delinea i ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) La proposta stabilisce quattro livelli di rischio per stabilire se una tecnologia può essere adottata in Europa e fissa sanzioni per chi viola le regole Il palazzo del Berlaymont a Bruxelles, sede(foto: Luca Zorloni per Wired)Laha presentato il primo pacchetto di norme per regolamentare l’utilizzo del. Presentato dalla vicepresidente Margrethe Vestager, responsabilestrategia di digitalizzazione dell’Unione, e da Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno e la competizione, il testo mette al centro del testo la salvaguardia e la sicurezza dei diritti fondamentali delle persone. “Ilcoordinato – si legge in una nota – delinea i ...

