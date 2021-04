Coppa di Francia 2020/2021: tripletta di Icardi, il Psg passeggia sull’Angers e vola in semifinale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Paris Saint-Germain stacca il pass per la semifinale di Coppa di Francia 2020/2021. Gli uomini di Mauricio Pochettino, infatti, hanno spazzato via 5-0 l’Angers nel match valevole per i quarti di finale grazie ad una tripletta di Mauro Icardi, al gol di Neymar e all’autorete di Vincent Manceau. I parigini mettono le cose in chiaro sin dal primo tempo, passando in vantaggio con l’ex attaccante dell’Inter e trovando il raddoppio con un fortunoso autogol degli avversari; nella ripresa la finalista della scorsa Champions League dilaga e Icardi si porta a casa il pallone. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Paris Saint-Germain stacca il pass per ladidi. Gli uomini di Mauricio Pochettino, infatti, hanno spazzato via 5-0 l’Angers nel match valevole per i quarti di finale grazie ad unadi Mauro, al gol di Neymar e all’autorete di Vincent Manceau. I parigini mettono le cose in chiaro sin dal primo tempo, passando in vantaggio con l’ex attaccante dell’Inter e trovando il raddoppio con un fortunoso autogol degli avversari; nella ripresa la finalista della scorsa Champions League dilaga esi porta a casa il pallone. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Francia Coppa di Francia, Icardi porta il Psg in semifinale con una tripletta PARIGI - Tutto facile per il Psg che supera l'Angers nei quarti di finale della Coppa di Francia. Al Parco dei Principi finisce 5 - 0 per la squadra di Pochettino che vola in semifinale insieme al Vallieres e al Montpellier, in attesa dell'ultimo quarto di finale tra Lione e ...

Coppa di Francia, Psg in semifinale con tripletta di Icardi PARIGI - Il Psg batte in scioltezza l'Angers nei quarti di finale della Coppa di Francia e vola in semifinale insieme al Vallieres e al Montpellier, con l'ultima semifinalista che verrà decisa nella p ...

