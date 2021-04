Caso tamponi Lazio, oggi a Napoli test del DNA per Immobile e Strakosha (Di mercoledì 21 aprile 2021) Proseguono le indagini in merito al Caso tamponi in casa Lazio. oggi a Napoli, Immobile e Strakosha si sottoporranno al test del DNA Vigilia di campionato accesa per Ciro Immobile e Thomas Strakosha. L’attaccante e il portiere, protagonisti del “caos tamponi” che la Lazio ha vissuto a novembre, si sottoporranno oggi al test del Dna richiesto dalla Procura di Avellino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Come riporta spiega il Corriere dello Sport, i due biancocelesti saranno sottoposti al test in un laboratorio specifico a Napoli. I due sfrutteranno la trasferta ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Proseguono le indagini in merito alin casasi sottoporranno aldel DNA Vigilia di campionato accesa per Ciroe Thomas. L’attaccante e il portiere, protagonisti del “caos” che laha vissuto a novembre, si sottoporrannoaldel Dna richiesto dalla Procura di Avellino. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come riporta spiega il Corriere dello Sport, i due biancocelesti saranno sottoposti alin un laboratorio specifico a. I due sfrutteranno la trasferta ...

Advertising

LazionewsEu : Caso tamponi, oggi test del DNA per Immobile e Strakosha #Lazio #LazioNews #SSLazio #LazioNewseu - GessicaGz : @TheQ_continuum @MMmarco0 E nei 14 giorni un genitore è in quarantena isolato in casa col figlio e l'altro può lavo… - Michele96404787 : @CucchiRiccardo @jeanloupverdier @Alemilanista86 Schiena diritta,sempre in appoggio ai malfattori! Ha scritto qualc… - IaconiBiagio : @borghi_claudio @VBombacci La informo che Conte senza di VOI ha aperto tutto, senza coprifuoco, senza la menata de… - Napalm51 : @borghi_claudio @bobbbby70587089 @VBombacci Di preciso quanto verrà riaperto, quanto è il peso percentuale delle at… -